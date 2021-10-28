Голубятня-многогранник и замок из радиаторов: гид по удивительной архитектуре Ленобласти

Голубятня-икосаэдр
В 120 километров от Петербурга, в одном из многочисленных СНТ (прим. ред. — садовых некоммерческих товариществ) у станции «Пупышево», стоит удивительная и крайне таинственная башня. Хозяина встретить не удалось, а на оставленный в решетке забора номер телефона он не перезвонил. Соседи говорят, что владелец чудо-архитектуры крайне нелюдим и обычно ни с кем не общается. О назначении строения ходят разные слухи: от связи с космосом (башню в виде икосаэдра сделал бывший военный инженер) до пожарной каланчи и голубятни. Но есть и более прозаическая версия — изначально планировалась обычная беседка, но хозяин не смог остановиться. В основании башни нарисованы загадочные цифры (гиперфакториал), а на ограде участка красуются сваренные из арматуры кресты и прочие символы, а также шинно-бутылочная царевна-лебедь.
Перевернутый дом
Многие посещали аттракцион «Перевернутый дом», заботливо созданный чуть ли не в каждом крупном российском городе. Но мало кто пробовал жить в таком хитром строении. Одним из «первопроходцев» стал Лева Иервандович Мадотьян. Еще с конца 1990-х годов он мечтал о доме наоборот. И только к 2013-му году Лева Мадотьян построил его на своем участке в Репино. Тогда сразу же приехали телевизионщики и объяснили автору, что десятки подобных идей реализованы только по одной России. Это несколько уменьшило энтузиазм автора постройки, и проект с тех пор значительно не дополнялся.
Замок из радиаторов
На окраине садоводческого массива «Восход» несколько десятилетий назад начал расти дачный комплекс, состоящий из «балдежника» (банкетного зала), «греческого дворика», бани, пяти домов, трех гаражей, оранжереи и «солярия». Все это построил бывший водитель аварийной службы Вадим Цуриков, много лет вывозивший старые батареи на свои восемь соток. Вдохновлялся он, как это часто бывало, в перестроечные и ранние российские годы, американским архитектурным наследием. Вадим Моисеевич однажды прочитал в газете, что один американец построил дом из бутылок, и решил его переплюнуть. Но что-то пошло не так, и в июне 2021-го года участок был выставлен на продажу всего за 1,5 миллиона рублей. Похоже, что покупатель не заставил себя долго ждать.
Посмотреть, как выглядит замок из радиаторов, можно здесь.
Продуктовый магазин в водонапорной башне
Силуэты заброшенных водонапорных башен из силикатного кирпича являются неотъемлемой частью огромного количества населенных пунктов бывшего Советского Союза. Из-за специфической конструкции их сложно приспособить под иные нужды. Но в Ленсоветовском — пригородном районе Петербурга — нашлись инициативные люди, которые догадались открыть на первом этаже продуктовый магазин. Внутри стеллажи с товарами естественным образом находятся вокруг покупателя, что делает интерьер предельно рациональным. На потолке есть люк с лестницей, с помощью которой работники днем поднимаются на склад, а в вечерние часы — на крышу, где в романтической атмосфере встречают закат.
Часовня из оконных рам
Пожалуй, это самая странная часовня в Ленинградской области (если не во всей России). Она была возведена местным жителем Евстигнеевым в память об отце, погибшем в годы Великой Отечественной войны, на краю дачного участка в поселке Репино. В качестве строительного материала автор использовал оконные рамы. По нижнему периметру сооружения размещены таблички в память умерших на подводных лодках «Курск» и К-159, атомный реактор которой был автоматизирован при участии автора часовни. Рядом стоит металлический котел, где готовили еду для немецких военнопленных в 1940-х годах (лагерь располагался неподалеку). Сейчас часовня находится в запустении.
Все фотографии предоставлены Александром Семеновым.
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