Голубятня-многогранник и замок из радиаторов: гид по удивительной архитектуре Ленобласти

Замок из радиаторов

На окраине садоводческого массива «Восход» несколько десятилетий назад начал расти дачный комплекс, состоящий из «балдежника» (банкетного зала), «греческого дворика», бани, пяти домов, трех гаражей, оранжереи и «солярия». Все это построил бывший водитель аварийной службы Вадим Цуриков, много лет вывозивший старые батареи на свои восемь соток. Вдохновлялся он, как это часто бывало, в перестроечные и ранние российские годы, американским архитектурным наследием. Вадим Моисеевич однажды прочитал в газете, что один американец построил дом из бутылок, и решил его переплюнуть. Но что-то пошло не так, и в июне 2021-го года участок был выставлен на продажу всего за 1,5 миллиона рублей. Похоже, что покупатель не заставил себя долго ждать.

Посмотреть, как выглядит замок из радиаторов, можно здесь.