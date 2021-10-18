Прощаемся с бабьим летом: на Петербург движется холодный фронт вместе с дождями

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 октября, благодаря циклону, замершего над северо-востоком Европейской России, в Петербург придут холодные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом.

Температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов, по области +3…+8. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 18 октября, в Петербурге пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный со скоростью 3–6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.