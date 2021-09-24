Представители комитета по транспорту, «Городского центра управления парковками», районных администраций ежедневно находят нарушителей правил парковки, фотографируют нарушения и отправляют их в общий чат, где, в том числе, есть и представители кикшеринговых компаний.

А они в свою очередь либо переставляют электросамокаты, либо убирают их с улиц. За каждое нарушение правил арендатор может получить штраф: за первое нарушение 500 рублей, за повторные проступки — до 50 тысяч. Информация о нарушителях остается в единой базе, которая доступна для всех сервисов аренды.

Напомним, за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.

Также в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.