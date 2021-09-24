18+
  • Город
  • Город
Город

В Петербурге стали меньше штрафовать пользователей электросамокатов. За три месяца число нарушений сократилось в 8 раз

В Петербурге за август 400 пользователям электросамокатов выписали штрафы. Об этом рассказали пресс-служба комитета по транспорту. В ведомстве заявили, что с июня количество штрафов снизилось почти в восемь раз. В начале лета было зафиксировано порядка трех тысяч нарушений.

Фото: Shutterstock.com

 

Представители комитета по транспорту, «Городского центра управления парковками», районных администраций ежедневно находят нарушителей правил парковки, фотографируют нарушения и отправляют их в общий чат, где, в том числе, есть и представители кикшеринговых компаний.

А они в свою очередь либо переставляют электросамокаты, либо убирают их с улиц. За каждое нарушение правил арендатор может получить штраф: за первое нарушение 500 рублей, за повторные проступки — до 50 тысяч. Информация о нарушителях остается в единой базе, которая доступна для всех сервисов аренды.

Напомним, за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.

Также в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.

«Это убьет бизнес-модель самокатов в Петербурге»: чем угрожают новые меры властей для кикшеринга

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: