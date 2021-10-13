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Об изменениях в работе общественного транспорта Петербурга расскажет чат-бот в Telegram

Теперь об изменениях в работе общественного транспорта Петербурга расскажет чат-бот в Telegram. Комтранс запустил «Петербургский транспортный бот» — рассказываем, как он работает.

Начальник транспортного цеха

«Петербургский транспортный бот», запущенный Комитетом по транспорту, работает в мессенджере Telegram. Он сообщает об изменениях в работе общественного транспорта и об актуальных транспортных новостях. Петербуржцы могут подписаться на маршруты автобуса, троллейбуса и трамвая, которыми пользуются чаще всего, на изменения в работе станций метрополитена, а также на транспортные новости, чтобы всегда быть в курсе всех изменений.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, нужно подписаться на @spbtransport_bot в Telegram, выбрать нужный вид транспорта, а после через запятую перечислить номера интересующих маршрутов.

«Более никаких действий делать не надо. В случае изменения трассы выбранных пользователем маршрутов чат-бот будет присылать соответствующее информационное сообщение. При необходимости всегда можно отписаться от одной или нескольких маршрутов, выбрав действие "отписаться"», — объяснили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

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