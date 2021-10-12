В доме Басевича снова произошел пожар. Из-за машин МЧС на Пушкарской образовалась пробка

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 12 октября в 15:58 поступил вызов на Большую Пушкарскую, 7. Огонь распространился на площади 10 кв. метров. Через полчаса пожарные отчитались, что возгорание локализовано. Пострадавших нет. На место прибыли пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Очевидцы сообщили, что пожарные машины заняли первый и второй ряд, а на третьем были припаркованы другие автомобили. По этому серьезные пробки образовались на Большой Пушкарской и в переулке Нестерова, а также на пересекающих их улицах, сообщили в паблике «Петроградская диаспора» в Facebook.

Напомним, петербургский фотограф Роман Везенин показал, как сейчас выглядит бывший доходный дом Басевича на Петроградской.

Сейчас доходный дом находится на капитальной реконструкции. Здание отдано городом Академии танца Бориса Эйфмана под строительство апартаментов для артистов театра. Учреждение представило проект, согласно которому планируется снести половину лицевого корпуса и пять дворовых. Градозащитники против, но Академия уверяет, что проект подразумевает сохранение всех частей дома, которые «еще можно спасти после многолетних разрушений».