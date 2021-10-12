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Солнечный вторник в преддверии дождей: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

Вторник порадует петербуржцев солнечной погодой, но уже со среды в городе начнутся дожди. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

Olga Sarma / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 октября, на погоду в Петербурге начнет оказывать влияние циклонические вихрь, выходящий в акваторию Баренцева моря. Его облачная спираль временами будет закрывать небо, но существенных осадков не ожидается.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Со среды в Петербурге начнутся дожди. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября пройдет небольшой дождь, ночью местами. Температура воздуха в ночное время +4…+6 градусов, в окрестностях местами до +1, днем +9…+11.

В четверг, 14 октября, в Петербурге местами также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, в окрестностях местами до нуля, днем ожидается +8…+10. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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