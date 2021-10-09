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Музей Анны Ахматовой просит помочь с поисками самого старшего кота Оси — ему около 16 лет

Музей Анны Ахматовой рассказал о том, что потерялся самый старший кот Ося. Последний раз его видели 8 октября в саду Фонтанного дома, написали в группе музея во «ВКонтакте».

«Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам!», — попросили сотрудники музея.

Информацию о потерявшемся коте можно сообщить по номеру 8-931-246-50-04 или в группу музея во «ВКонтакте».

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