Музей Анны Ахматовой просит помочь с поисками самого старшего кота Оси — ему около 16 лет

«Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам!», — попросили сотрудники музея.

Информацию о потерявшемся коте можно сообщить по номеру 8-931-246-50-04 или в группу музея во «ВКонтакте».