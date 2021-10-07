Статистика дня: треть россиян подобрали своих питомцев на улице

У большинства россиян (93%) дома живет одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже — у 4% дома живут рыбки, еще у стольких же грызуны. Треть россиян подобрали своих животных на улице, а каждый десятый купил питомца в подарок ребенку. Пятая часть опрошенных признались, что завели домашнее животное из-за одиночества во время карантина. Об этом говорят результаты исследования «Самоката» и AliExpress, которыми поделились с редакцией «Собака.ru».

В этом году почти 70% россиян стали тратить на животных больше средств — только в сентябре 2021-го в 1,2 раза больше, чем в 2020-ом. Каждый седьмой опрошенный связывает это с тем, что на полках появилось больше интересных товаров, а у 12% стало больше животных. Большая часть россиян (41%) тратит до 3 тысяч рублей в месяц на своего питомца. Еще у 36% на это уходит до 5 тысяч, а у каждого седьмого — до 10 тысяч в месяц.

Значительно выросли продажи товаров для собак от российских продавцов — в 24 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в сентябре хозяева выбирали водонепроницаемые нескользящие ботинки для собак со шнуровкой. Еще покупатели часто заказывали вязаные свитеры с капюшонами для собак маленьких пород.

Спрос на товары для кошек от российских продавцов в сентябре вырос в 16 раз. Кошкам чаще всего выбирают лакомства. Самые популярные — со вкусами крольчатины, лосося и индейки. А вот среди владельцев рыб в 6 раз вырос спрос на товары для аквариумистики. Наибольшей популярностью пользуется различный декор для аквариума — фигурки, искусственные медузы и растения.

72% собачников и 43% владельцев кошек берут своего питомца в путешествия. Каждый третий владелец домашнего животного и вовсе не может расстаться со своим любимцем даже для похода в магазин. Поэтому около трети владельцев собак (28%) и почти четверть (23%) владельцев кошек заказывают продукты с доставкой на дом, чтобы не оставлять питомца одного.