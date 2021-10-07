На Васильевском острове открылась крупнейшая площадка для дрессировки собак

На Васильевском острове открылась площадка для дрессировки собак. Крупнейшая для района — здесь установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели.
Площадка для дрессировки собаку открылась на Морской набережной — напротив дома №31, корпус 1. На площадке установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели, поставлены скамейки и урны, сделано ограждение и освещение. На территории высажены деревья и кустарники, в том числе вдоль линии гаражей, примыкающих к площадке.
Как отмечают в администрации Василеостровского района, за площадкой закреплены ответственные лица, которые будут обеспечивать уборку. В перспективе там будет организован пешеходный переход для удобства владельцев собак.
Сейчас на Васильевском острове действуют четыре кинологические площадки: на Мичманской улице, 4, Морской набережной, 17 и бульваре Головнина, 10 в границах муниципального округа Морской, а также на Морской набережной, 39 в границах муниципального округа Остров Декабристов. Новая площадка стала пятой и самой большой из них.
«Сейчас на Васильевском острове действуют 4 кинологические площадки. Новая стала самой большой из них. Отмечу, что площадка для дрессировки собак — это продолжение масштабной концепции Линейного парка вдоль Морской набережной, которая включает в себя ряд смежных проектов, призванных сделать пространство максимально отвечающим запросам жителей», — отметил глава района Эдуард Ильин.
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