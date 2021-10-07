На Васильевском острове открылась крупнейшая площадка для дрессировки собак

Площадка для дрессировки собаку открылась на Морской набережной — напротив дома №31, корпус 1. На площадке установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели, поставлены скамейки и урны, сделано ограждение и освещение. На территории высажены деревья и кустарники, в том числе вдоль линии гаражей, примыкающих к площадке.

Как отмечают в администрации Василеостровского района, за площадкой закреплены ответственные лица, которые будут обеспечивать уборку. В перспективе там будет организован пешеходный переход для удобства владельцев собак.