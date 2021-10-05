Инклюзивные мастерские «Простые вещи» проведут акцию в поддержку людей с ментальными особенностями

В честь Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, инклюзивные мастерские «Простые вещи» проведут акцию «Вещи с особенностями». Партнеры акции пометят товары своего ассортимента специальными значками, все средства от продажи которых пойдут на поддержку взрослых людей с ментальными особенностями.
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Как рассказали «Собака.ru» в «Простых вещах», в акции принимают участие магазин одежды «Уста к устам», кафе-пекарни «Многохлеба», «Переработкинская», сеть семейных супермаркетов «Мята», «Сады Придонья», Botanika, «Пассажъ», 99recycle, Центральный Выставочный зал «Манеж», пространство Backstage CrossFit, книжный магазин Masters bookstore, благотворительный магазины «Спасибо!», магазин косметики и бытовой химии «Голодный Леший», кафе «Общество чистых тарелок», ресторан «Лев и Птичка» и другие — полный список можно найти по ссылке. Все вырученные средства пойдут на поддержку работы инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Инклюзивные мастерские «Простые вещи»
Об акции «Вещи с особенностью»:
Акция «Вещи с особенностью» направлена на предоставление места и дела каждому. Люди с ментальными особенностями находятся в изоляции, в оторванности от жизни и практически без прав участия в общественных процессах. Инклюзивные мастерские «Простые вещи» показывают, что мир — большой и разнообразный, и в этом мире каждому должно быть дело и место. Предоставляя видимость, занятость, возможности и открытость, мы сможем сделать среду доступнее, красочнее и интереснее. Нам важно снизить уровень страха и тревожности к людям с особенностями в России, уменьшить дистанцию, сделать среду отвечающей потребностям разных людей. Мы предлагаем брендам выстроить в своих магазинах маленькую модель инклюзивного общества, в котором ценятся разнообразие и инаковость, и показать, что когда каждому есть дело и место, гораздо лучше нам всем.
В продолжении акции инклюзивные мастерские «Простые вещи» также установят партизанскую «скамейку с особенностями» на Малой Конюшенной улице. Особенность ее конструкции в том, что вне зависимости от роста и возраста, решившие отдохнуть люди будут находиться на одном уровне. Такой эффект достигается за счет разной высоты сидений. Скамейка появится 10 октября.
«Нам, во-первых, захотелось сделать скамейку в центре города — кажется, что на пешеходной улице это очень логичная конструкция. А, во-вторых, конечно же продолжить историю для нашей ежегодной акции «Вещи с особенностями». В этом году мы решили поговорить о возрасте и росте — это же тоже особенности, пусть им всем будет место», — отметили в «Простых вещах».
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