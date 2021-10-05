Инклюзивные мастерские «Простые вещи» проведут акцию в поддержку людей с ментальными особенностями

В продолжении акции инклюзивные мастерские «Простые вещи» также установят партизанскую «скамейку с особенностями» на Малой Конюшенной улице. Особенность ее конструкции в том, что вне зависимости от роста и возраста, решившие отдохнуть люди будут находиться на одном уровне. Такой эффект достигается за счет разной высоты сидений. Скамейка появится 10 октября.

«Нам, во-первых, захотелось сделать скамейку в центре города — кажется, что на пешеходной улице это очень логичная конструкция. А, во-вторых, конечно же продолжить историю для нашей ежегодной акции «Вещи с особенностями». В этом году мы решили поговорить о возрасте и росте — это же тоже особенности, пусть им всем будет место», — отметили в «Простых вещах».