Скончалась Ольга Старовойтова — сестра правозащитницы и депутата Галины Старовойтовой

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку…» — сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. По его словам, гибель Старовойтовой стала большой потерей для городского сообщества. Причина смерти и другие подробности пока не уточняются.

«Мы с Ольгой были знакомы почти 30 лет и очень дружили. Она была прекрасным, добрым и светлым человеком. Последние 20 лет она посвятила сохранению памяти о своей сестре, добивалась настоящего расследования убийства, потому что мы считаем, что истинные заказчики не найдены и не наказаны. Она всегда откликалась на просьбы поддержать те или иные инициативы, таких прекрасный людей как она можно пересчитать по пальцам одной руки», — приводит «Деловой Петербург» слова Вишневского.

Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде. С 1999 году она возглавляла общественный фонд памяти своей сестры. Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Также Ольга Старовойтова являлась членом Международного союза журналистов и религиоведом.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ольги Старовойтовой.