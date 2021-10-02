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В Петербурге в Финском заливе загорелся катер, на котором был ребенок

В Петербурге в акватории Финского залива загорелся катер, на котором находились 45-летний мужчина и 13-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По информации МЧС, возгорание произошло примерно в 11:40 рядом с яхт-клубом «Балтиец». Огонь вспыхнул в моторном отсеке катера и распространился по всей площади. Его удалось ликвидировать к 13:10. Спасатели вытащили из воды двух человек. Они не пострадали, ожогов нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием катера. При наличии оснований к виновным примут меры, добавили в пресс-службе.

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