В дом Зингера вернут старейший городской книжный магазин

По его словам, после ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный ООО «Книжный магазин №1», которому принадлежит «Дом книги». Это стало возможно благодаря юридическим уловкам.

«Альфа-Банк» (нынешний владелец помещений) уже подал иск в суд, и теперь ожидается окончательное решение по вопросам легитимности существующих договоров аренды. На данный момент идет обсуждения о создании единого книготоргового объединения. В него войдет «Книжная лавка писателей». Предполагается, что этот союз будет ориентироваться на поддержку качественной и прежде всего, петербургской литературы.

Пиотровский также подчеркнул, что в правительстве Петербурга будут следить за тем, чтобы все 150 сотрудников нынешнего магазина сохранили свои рабочие места.

Напомним, в марте 2021 года ЗАО «Зингер» подало иск в Арбитражный суд о признании недействительным договор субаренды с ООО «Книжный магазин № 1» (собственник книжного магазина «Санкт-Петербургский Дом книги»). Суд требует, чтобы магазин передал занимаемые помещения ЗАО «Зингер».

Также накануне в Доме Зингера на Невском проспекте петербуржцы заметили ядовито-яркую витрину. Горожан возмутил внешний облик вывески нового магазина сладостей. Они посчитали ее «ядовитым недоразумением».