Мужчина открыл стрельбу в московской школе. Администрация учебного заведения опровергает эту информацию

Директор школы №1374 Екатерина Юшкова отмечает, что конфликт произошел 30 сентября после уроков за пределами учебного заведения. К учреждению пришел родитель одной из учениц. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал.

«Стрельбы в школе или на территории не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — сообщила директор школы №1374 Екатерина Юшкова.

По предварительным данным, отец школьницы пришел к школе с травматическим пистолетом, чтобы защитить свою дочь от обидчиков, рассказали в РИА Новости.