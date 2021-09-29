Петербург вошел в пятерку регионов России по условиям для развития малого и среднего предпринимательства

Для своего исследования «КБ Стрелка» оценила текущее состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в 1 115 городах России. При составлении рейтинга учитывались размер бюджета города, уровень доходов жителей, финансовые условия для открытия и ведения бизнеса, качество городской среды и динамика численности населения. Исследователи пришли к выводу, что развитие МСП связано с диверсификацией городской экономики, развитием креативных отраслей, качеством городской среды и транспортной инфраструктуры. При этом в 20% городов МСП сравнительно мало, несмотря на благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

«Россия заметно отстает от стран Евросоюза или США по вкладу малых и средних предприятий в ВВП. В России он составляет порядка 20%, тогда как за рубежом более 50%. Вопреки устоявшемуся образу, МСП — это не только магазины и кафе. Даже в таких отраслях, как авиастроение, добыча и переработка полезных ископаемых МСП составляют более 50% всех компаний. В городах-миллионниках 20% предприятий относятся к отраслям стрит-ритейла. В малых и средних городах доля таких предприятий составляет около 40%», — отмечают в пресс-службе компании.

Возглавляет рейтинг регионов России по условиям для развития малого и среднего предпринимательства Москва. Вместе со столицей в группу городов с наиболее наилучшими условиями вошли Екатеринбург, Казань, Петербург, Челябинск и Новосибирск — здесь на 1 тысячу жителей приходится более 65 малых и средних предприятий. В группу городов с благоприятными условиями для дальнейшего развития предпринимательства вошли Красноярск и Уфа, с недостаточными условиями — Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Омск и Пермь.

Вот как выглядит топ-15 регионов России по условиям для развития малого и среднего предпринимательства: