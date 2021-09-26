18+
  • Город
  • Город
Город

Петербург попал в тройку лучших городов для построения карьеры

Петербург занял второе место в списке лучших городов для построения карьеры. Публикуем результаты исследования сервиса SuperJob.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва: 71% участников опроса считают, что столица  России идеально подходит для карьерного роста. На второй позиции — Петербург, 63% жителей города видят здесь перспективы для развития. Первую тройку замыкает Казань — более половины горожан (53%) положительно отзываются об условиях для продвижения по карьерной лестнице. На четвертом месте расположилась Тюмень (49%), а на пятом — Екатеринбург (48%).

В пятерку худших городов, где респонденты не стали бы строить карьеру, вошли: Астрахань — 17%; Тольятти — 16%; Саратов — 15%; Омск — 14%; и Волгоград — 13%.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: