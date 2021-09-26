Петербург попал в тройку лучших городов для построения карьеры

На первом месте в рейтинге оказалась Москва: 71% участников опроса считают, что столица России идеально подходит для карьерного роста. На второй позиции — Петербург, 63% жителей города видят здесь перспективы для развития. Первую тройку замыкает Казань — более половины горожан (53%) положительно отзываются об условиях для продвижения по карьерной лестнице. На четвертом месте расположилась Тюмень (49%), а на пятом — Екатеринбург (48%).

В пятерку худших городов, где респонденты не стали бы строить карьеру, вошли: Астрахань — 17%; Тольятти — 16%; Саратов — 15%; Омск — 14%; и Волгоград — 13%.