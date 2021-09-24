«Я уже три игры [«Краснодара»] пропустил, здесь не секрет, наверное, для краснодарцев. Я болею, и поэтому у меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься иногда хозяином судьбы своей, поэтому это так и есть сейчас, да. Я, к сожалению, не в той форме и, наверное, некоторые игры пропускаю», — рассказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Источник РБК в окружении Галицкого подтвердил, что миллиардер болен. По его словам, об этом стало известно около двух месяцев назад. Сам Галицкий отметил, что от оперативного управления футбольным клубом не отходит — он просто «не может там находиться физически какое-то время». «Раз мы коснулись этого вопроса, мы работаем над тем, чтобы изменилась структура клуба. Он не должен зависеть от одного человека», — уточнил он.

По словам Галицкого, система будет выстроена таким образом, чтобы финансирование в размере 50-70 миллионов долларов поступало без его участия. Управлением футбольного клуба будет заниматься совет директоров и наблюдательный совет, а банки будут контролировать исполнение обязательства. Финансирование будет вестись по формату эндаунмента — целевого фонда, предназначенного для использования в некоммерческих целях.

«Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Будет прописано, какую долю менеджмент сможет тратить на зарплату, сколько можно будет выделять на трансферты и в каких процентах в зависимости от торговли на бирже. Надо будет эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Думаю, там будет место и активным болельщикам», — добавил Галицкий.