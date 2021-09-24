Группа альпинистов на Эльбрусе потерпела бедствие из-за ухудшения погоды. 5 человек погибли

Сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 400 метров, группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи в МЧС поступило в 17:10 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Работы осложняли порывы ветра от 40 до 70 метров в секунду, температура воздуха ниже -20 градусов, пурга. Видимость в зоне поиска составляла не более 1 метра.

Гид, сопровождавший терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу. «Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», — рассказывал представитель поисково-спасательного отряда.

Почти все альпинисты получили сильное обморожение, у некоторых фиксировались переломы конечностей. В ходе поисково-спасательных работ удалось найти и доставить вниз, а затем передать медикам 14 человек. Пять человек были найдены мертвыми. «Все 14 человек переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались. К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни», — сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Работы по спасению группы туристов из 19 человек на горе Эльбрус были завершены В 02:45 24 сентября. Поиски и эвакуацию группы спасатели осуществляли более семи часов. Всего к работам было привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Следователи Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводят доследственную проверку по информации о гибели альпинистов при восхождении.