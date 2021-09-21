Максим Има, Виктор Забуга и другие художники выпустили серию значков в поддержку подопечных фонда AdVita

Как рассказали «Собака.ru» в фонде AdVita, в акции уже приняли участие Вася Ложкин, Николай Копейкин, Виктор Забуга, Турбен, Миша Маркер — он специально разработал рисунок, посвященный акции, Новые городские художники, Brilevsky, Варвара и Анна Кендель, Лера Попова, Слава Нестеров, Odin Tri, Максим Има, Петр Черный, Мария Королева, Илюша Расписной, Леонид Лепин, Арина Ненадо, Гоша Бондарев и другие — список продолжает пополнятся новыми именами.

Цель акции — собрать 150 000 рублей на наборы для подопечных фонда AdVita, которые помогут детям восстановить и укрепить организм после пересадки костного мозга, поддержать мышечный тонус, дыхательную систему и поспособствовать развитию мелкой моторики.

В феврале 2020 года фонд AdVita совместно с врачами запустил новый реабилитационный проект «Я иду на ТМК». Он представляет собой набор для реабилитации, в который входит дыхательный набор, массажный мяч и ленты-эспандер. В октябре 2020 года было передано 100 таких наборов для детей от 0 до 18 лет на отделение восстановительной медицины НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. В 2021 году фонд планирует собрать 150 таких наборов.

По подсчетам сотрудников фонда AdVita, для того, чтобы собрать средства на закупку таких наборов, необходимо продать 1 500 значков. Однако в месяц интернет-магазин фонда «Легко-Легко» продает около 30 значков — «к сожалению, этого недостаточно».

Найти значки можно до 30 сентября в онлайн-магазине «Легко-Легко», а также оффлайн — на Большой Пушкарской, 10.