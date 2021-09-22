В первое воскресенье октября в Петербурге пройдет «Литейный local fest» — праздник добрососедства Литейной части. В рамках фестиваля выступят лекторы из Швеции, Финляндии и Норвегии — стран, опыт которых организаторам «интересен и максимально близок».
Roka / Shutterstock.com
Фестиваль объединяет активных жителей, локальный бизнес и местные благотворительные проекты. Каждый год организаторы поднимают одну из важных городских тем, в этом году «Литейный local fest» посвящен проблеме молодежного досуга в городе и экологии. «Мы хотим по-соседски обсудить, что в городе сейчас существует для поколения 15-21-летних, чего сильно не хватает, как это устроено в других городах и даже странах, а также о том, как привлечь молодое поколение в эко-инициативы и какие есть успешные примеры такого взаимодействия», — рассказали «Собака.ru» организаторы.
На фестивале выступят лекторы из Швеции, Финляндии и Норвегии — стран, опыт которых организаторам интересен и максимально близок. Некоторые из этих лекторов смогут лично присутствовать на фестивале и в реальном времени ответить на вопросы слушателей. «Литейный local fest» будет состоять из трех частей: лектория на веранде бара Do Immigration, зоны активностей и локальной ярмарки во дворе пространства «Флигель» — участвуют «Брошечная им.Билла Трейлора», художница Алина Лавренко, «Подписные издания», автор конструкторов «Тот самый Петербург» Наталья Наниева, проект «Учитель для России», Printazab, Mikka Bjorn и издательский дом «Самокат».
Также в рамках фестиваля пройдет акция «Художник и дворник», в рамках которой гости смогут выразить свое отношение к проблеме стрит-арта и так называемого «ЖКХ-арта» в Петербурге, побыть либо художником и что-то нарисовать, либо дворником и что-то закрасить — либо и тем, и другим одновременно. Помогать курировать акцию будет художница и журналист Надежда Демкина.
Фото: Shutterstock.com
Фестиваль «Литейный local fest» пройдет 3 октября в пространстве «Флигель» на улице Восстания, 24. Публикуем полную программу лектория:
- 10:45 — Открытие фестиваля (Дима Маркевич, координатор «Литейный local fest 2021», Екатерина Калинина, Nordvibefest).
- 11:00 — «Организация международного досуга на примере Хельскинки и всей Финляндии» (Ramona Panula, проект Call out Suomi, Финляндия).
- 11:30 — «Как устроены молодежные центры в Швеции» (Raisa Lang, проект Fryshuset, Швеция), пройдет онлайн.
- 12:00 — «Экология и хип-хоп в Норвегии» (Hanna Kauko, MUD Arragements, Норвегия), пройдет онлайн.
- 12:30 — Панельная дискуссия о молодежном досуге. Координатор — Екатерина Калинина, Nordvibefest (Швеция).
- 13:30 — «Вовлечение студентов и молодежи в раздельный сбор отходов» (Дарья Подольская, ECOin, Москва).
- 14:00 — «Сложные темы в подростковой литературе» (Светлана Южина, издательский дом «Самокат»).
- 14:30 — «Как и зачем уезжать в региональную школу, как учить и учиться» (Диана Черных, учительница программы «Учитель для России»).
- 15:00 — «Почему «Севкабель Порт» (не)работает с аудиторией 15-21, но стал очень популярен для нее» (Дуся Горбовская и Варвара Захаренкова, «Севкабель Порт»).
- 15:30 — «Центр святителя Василия Великого и «Просто кафе» при нем: как все устроено» (Юрий Морозов, фандрайзер проекта).
- 16:00 — «Зачем нам всем нужна инклюзия» (Лиза Коваленко, PR-специалист инклюзивных мастерских “Простые вещи”).
- 16:30 — «"Том Сойер Фест": как фестиваль сохраняет архитектурное наследие по всей стране, и почему партнеры готовы помогать» (Маграрита Каурова, координатор фестиваля в Петербурге).
- 17:00 — «Экологичная мода: мифы и реальность» (Анна Колесникова, бренд-менеджер Urbantiger).
- 17:30 — «Как создавались паблик-арт проекты “Waterfront: водная линия”. Опыт работы со студентами. Ценность искусства в городе» (Альбина Мотор, креативный продюсер художественных и урбанистических проектов в городской среде).
- 18:00 — «Организация молодежного досуга на примере Пскова» (Кристина и Кирилл Кочневы, хип-хоп центр «…Хоть отбавляй!», Псков).
- 18:30 — «Как что-то изменить в своем доме? С чего начать? Где найти средства? Как привлечь соседей? И зачем это нужно - на примере акции по отмыванию арки на Саперном, 6» (Люда Горгуца, наша соседка и авторка блога @old_appartment).
- 19:00 — «Голбол, флорбол, регби на колясках и другие виды адаптивного спорта» (Илья Пекарев, активист).
- 19:30 — «Опыт организации акции Bike To Work» (Илья Кулешов, организатор акции, тактический урбанист).
- 20:00 — Закрытие фестиваля (Дмитрий Маркевич, координатор «Литейный local fest 2021»).
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