Фестиваль объединяет активных жителей, локальный бизнес и местные благотворительные проекты. Каждый год организаторы поднимают одну из важных городских тем, в этом году «Литейный local fest» посвящен проблеме молодежного досуга в городе и экологии. «Мы хотим по-соседски обсудить, что в городе сейчас существует для поколения 15-21-летних, чего сильно не хватает, как это устроено в других городах и даже странах, а также о том, как привлечь молодое поколение в эко-инициативы и какие есть успешные примеры такого взаимодействия», — рассказали «Собака.ru» организаторы.

На фестивале выступят лекторы из Швеции, Финляндии и Норвегии — стран, опыт которых организаторам интересен и максимально близок. Некоторые из этих лекторов смогут лично присутствовать на фестивале и в реальном времени ответить на вопросы слушателей. «Литейный local fest» будет состоять из трех частей: лектория на веранде бара Do Immigration, зоны активностей и локальной ярмарки во дворе пространства «Флигель» — участвуют «Брошечная им.Билла Трейлора», художница Алина Лавренко, «Подписные издания», автор конструкторов «Тот самый Петербург» Наталья Наниева, проект «Учитель для России», Printazab, Mikka Bjorn и издательский дом «Самокат».

Также в рамках фестиваля пройдет акция «Художник и дворник», в рамках которой гости смогут выразить свое отношение к проблеме стрит-арта и так называемого «ЖКХ-арта» в Петербурге, побыть либо художником и что-то нарисовать, либо дворником и что-то закрасить — либо и тем, и другим одновременно. Помогать курировать акцию будет художница и журналист Надежда Демкина.