Фото дня: петербургские грибники обнаружили редкие черные лисички

Петербургские грибники нашли черные лисички в Приморском районе города. Об этом они рассказали в паблике «Грибы и Грибники СПб».
«Уходили из леса с закрытыми глазами, так как собирать уже было некуда», — говорится в посте. В комментариях пользователи отметили, что никогда раньше не видели таких грибов и интересовались, какие они на вкус. «Ароматные, поэтому приправу и делают», — рассказали те, кто уже пробовал черных лисичек.
Также в комментариях поделились, как их можно приготовить: например, пожарить со сметаной или засушить, а потом использовать как приправу к супам, соусам, мясным блюдам.
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