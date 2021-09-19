Фото дня: петербургские грибники обнаружили редкие черные лисички

«Уходили из леса с закрытыми глазами, так как собирать уже было некуда», — говорится в посте. В комментариях пользователи отметили, что никогда раньше не видели таких грибов и интересовались, какие они на вкус. «Ароматные, поэтому приправу и делают», — рассказали те, кто уже пробовал черных лисичек.

Также в комментариях поделились, как их можно приготовить: например, пожарить со сметаной или засушить, а потом использовать как приправу к супам, соусам, мясным блюдам.