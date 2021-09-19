В Петербурге пройдет фестиваль «Купчинский кочан — с краеведческой викториной и «Капустным рейвом»

Фестиваль начнется в 14:00 и закончится в 21:00. На мероприятии горожане смогут поучаствовать в краеведческой викторине, посмотреть на выставку ретро-автобусов или картин купчинских художников, посетить экскурсии по Фарфоровскому посту. А еще их ожидают капустные гуляния, песни, танцы конкурсы и подарки, угощения осенними блюдами и сбор урожая.

В сквере «Кольцо» откроют лекторий и устроят своп одежды, а завершится фестиваль «Капустным рейвом» с электронной музыкой.