Температура будет ниже нормы, дождей не ожидается: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 19 сентября, в Петербурге ожидается прохладная погода, при этом обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, в это воскресенье «синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет определяться в противоборстве циклона с юго-запада и гребня антициклона с северо-востока». Из-за этого в городе будет облачная с прояснениями погода без дождей. Температурный фон — ниже нормы.
Температура воздуха составит от +9 до +11. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.
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