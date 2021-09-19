Температура будет ниже нормы, дождей не ожидается: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

По словам Леуса, в это воскресенье «синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет определяться в противоборстве циклона с юго-запада и гребня антициклона с северо-востока». Из-за этого в городе будет облачная с прояснениями погода без дождей. Температурный фон — ниже нормы.



Температура воздуха составит от +9 до +11. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.