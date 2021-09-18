В Нотр-Даме завершились работы по укреплению конструкции собора

Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции.

Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали. Огонь держался более девяти часов.

Также известно, что Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари не будут осовременивать — его восстановят в историческом виде.