Спасатели всю ночь искали на Эльбрусе заблудившегося альпиниста из Петербурга

По информации спасателей, сигнал о помощи к ним поступил примерно в 19:50 17 сентября. В этот день из-за метели на Эльбрусе заблудился 53-летний альпинист. Его искали всю ночь и смогли найти лишь в районе шести утра субботы на высоте 5250 метров. Сотрудники МЧС помогли мужчине добраться до лагеря, который находился на высоте 3800 метров. При этом в медицинской помощи он не нуждался.