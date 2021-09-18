Катер врезался в опору моста на Большой Невке. Есть пострадавшие

По данным издания 78.ru, среди пострадавших — две молодые женщины 1984-го и 1991 года рождения. У одной из них закрытый перелом челюсти, рассечение губы, травма головы, она госпитализирована в Джанелидзе. У второй — травма головы и рассечение виска, ее госпитализировали на Вавиловых. При этом, как уточняет издание, обе девушки находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, на судне были двое мужчин, 1985-го и 1980 года рождения. Один из них, капитан судна, «не заметил» мост — его увезла водная полиция. Второго мужчину госпитализировали на Литейный с переломами пальцев.