Кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ планируют расширить до побережья Финского залива

«У нас есть планы по расширению, дальнейшему строительству, где мы будем строить коттеджи для магистрантов и преподавателей, в том числе иностранцев. Тогда вместе с созданием спортивных сооружений мы выйдем на побережье Финского залива, поскольку вся эта территория между Константиновским дворцом и Петродворцом выделена только для Высшей школы менеджмента. Сейчас происходит создание бюджета на трехлетку Минфином, мы давно заявку подали, в том числе на строительство общежитий для всех магистров», — сообщил председатель попечительского совета ВШМ Сергей Иванов.

Планы по расширению комплекса Высшей школы менеджмента СПбГУ на территории исторической Михайловской дачи рассчитывают реализовать в течение 3,5 лет. Как отметил Иванов, на данный момент кампус является единственным в России полноценным объектом такого рода, соответствующим международным стандартам, который может служить образцом для развития университетских кампусов по всей стране.

Строительство кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ в Михайловской даче началось в 2006 году, с 2015 года на ее территории в историческом здании был открыт учебный комплекс, куда студенты должны были ездить из других точек Петербурга — его реставрация обошлась в 12 миллиардов рублей, выделенных из федеральных средств. В сентябре 2021 года студентов бакалаврских программ начали постепенно заселять в новые коттеджные общежития рядом с учебным корпусом. На данный момент к заселению бакалавров готовы пять общежитий из девяти. Открыть все девять уже построенных общежитий планируют до конца текущего семестра в 2021 году.

Напомним, в 2019 году Высшая школа менеджмента СПбГУ единственная от России вошла в рейтинг лучших бизнес-школ Европы по версии Financial Times — расположившись на 59 строчке.