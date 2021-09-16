В Петербурге изменят границы районов из-за новых намывных территорий

Проект постановления опубликован 16 сентября. Он меняет как текстовое, так и графическое описание границ районов города — Петроградского и Петродворцового.

В пояснительной записке сказано, что причина — в намывных территориях. Одна из них — земельный участок площадью 166 тысяч квадратных метров по Южной дороге на Крестовском острове.

Судя по разрешению на ввод в эксплуатацию, выданному компании «Интэкс», речь о намыве под станцию метро «Зенит» (бывшая «Новокрестовская»). Основная новая площадь — это участки у порта Бронка в Петродворцовом районе.

Напомним, Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды исследовало влияние намывных территорий в городе на подъем воды в Неве во время наводнений. Градостроителей предостерегают от возможности наводнения в городе.