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В Петербурге пройдет благотворительный велопробег в поддержку фонда «Дети ждут!» — с выступлениям «Упсала-Цирка» и артистов театра «СоЛу»

В эту субботу в Петербурге пройдет благотворительный велопробег в поддержку фонда «Дети ждут!». Его главная цель — привлечь внимание к работе фонда, деятельность которого направлена на профилактику сиротства и содействие семейному устройству детей, оставшихся без родительской заботы.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Благотворительный велопробег в поддержку фонда «Дети ждут!» стартует в субботу, 18 сентября, в 10:45 от «Охта Молла». Маршрут пройдет по территории Красногвардейского района и завершится в Малом Ильинском саду, где для участников велопробега и всех желающих выступление дадут артисты петербургского «Упсала-Цирка» — единственного в мире цирка для хулиганов. Трасса велопробега составит 7 километров. Все собранные средства будут направлены на работу проектов фонда «Дети ждут!».

В программе велопробега, помимо представления от «Упсала-Цирка», зумба-зарядка, интерактивная викторина и выступление артистов уличного театра «СоЛу».

Деятельность фонда «Дети ждут!» направлена на профилактику сиротства и содействие семейному устройству детей, оставшихся без родительской заботы. Фонд был учрежден в 2010 году Региональным общественным движением «Петербургские родители», с 2018 года на территории Красногвардейского района при поддержке группы «ЛСР» открыт первый в России «Центр семейной адаптации».

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