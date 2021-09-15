Может ли человек и машина сосуществовать друг с другом? Покажет инсталляция-эксперимент, которую откроют в «Севкабель Порту» всего на три дня

Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порт», проект-эксперимент «Повтори мое имя» открывают робохореограф Дмитрий Масаидов совместно с художниками Ильей Карпелем и Марией Рожковской. Он представлен в форме инсталляции, открытой для зрителя с 27 по 29 сентября на двух значимых культурных площадках, готовых к экспериментальным форматам — дизайн-заводе «Флакон» в Москве и «Севкабель Порту» в Петербурге. Внутри инсталляции сосуществуют человек и машина, которые погружаются в исследование коммуникации и собственной идентичности.

Параллельно на двух площадках выстроено по прозрачной комнате, в каждую из которых помещен человек, два промышленных робота-манипулятора и элементы повседневности, вырванные из контекста привычного их использования. В течение трех дней можно наблюдать за этой живой конструкцией — существованием человека и робота вне истории и контекста. Эксперимент длится более 80-ти часов, в течение которых участники круглосуточно находятся внутри инсталляции.

«Это пространство, в котором оказался человек без опыта, без паттернов и примеров поведения, без стандартов и этики. Без рефлексии, зеркала. Без имени. С ним есть только одна комната, его интуитивное действие и функциональные роботы. «Повтори мое имя» — уникальный открытый художественный опыт инсталлирования человека и робота, а также их продолжительного взаимодействия в ограниченном пространстве с возможностью наблюдения извне», — говорят о проекте его авторы.

Инсталляция «Повтори мое имя» открыта для посещения с 27 по 29 сентября с 10:00 до 22:00. Вход возможен в выбранные при покупке билетов временные слоты — их можно найти по ссылке.

Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта».