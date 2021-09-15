Симптомы, которые привели к решению госпитализировать подростка на два месяца из-за зависимости от видеоигры, включали изоляцию от общества, отказ от социальных взаимодействий и медицинской помощи, стойкую личную негибкость, скудный интерес к своему окружению, очень избирательный подход к своим вкусам и ограниченная деятельность. Также подросток отказывался от лечения, назначенного в дневном стационаре, и мало спал. При этом, отмечает газета El Pais, до своего увлечения игрой испанец имел высокую успеваемость в школе.

Команда из провинциальной больницы Кастельона и Университета Хайме I изолировала несовершеннолетнего от игры. Проведя с ним беседу совместно с психологом, специалисты рассказали ему о негативном воздействии компьютерной игры на психическое развитие человека, а также на уровень его способности к социализации. При этом медики выявили взаимосвязь между зависимостью от видеоигры у подростка и смертью его родственника. По их словам, такие игры стали для мальчика «убежищем для его эмоционального дискомфорта».

Этот случай считается первым в мире клиническим, когда несовершеннолетнего пришлось госпитализировать из-за зависимости от видеоигры.