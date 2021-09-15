Шутка или реальный проект: в Петербурге предлагают построить 320-купольный храм

Инициативная группа PapaUrban, разработавшая идею храма, рассказала, что количество куполов символизирует надвигающийся 320-летний юбилей Петербурга, а высота храма составит 141,8 метра, что отсылает к количеству дней Великой Отечественной войны.

В цокольном этаже предлагается устроить археологический музей, где будут экспонироваться остатки средневековых крепостей Ландскрона и Ниеншанц: пятигранная форма плана вторит очертаниям крепости XVII века.

Вокруг храма авторы проекта предлагают разбить ландшафтный парк и организовать парковку на 1703 машиноместа, что соответствует году основания Санкт-Петербурга.

Коллектив PapaUrban не склонен причислять себя ни к православным активистам, ни к градозащитникам. Однако, как утверждают авторы, существующие планы по строительству на этой территории бизнес-центра им не нравятся.