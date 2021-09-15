В Петербурге появилась новая спортивная площадка со скейт-парком, зоной для волейбола и баскетбола

Спортивная площадка появилась в Невском районе — возле центра водных видов спорта «Невская волна» на улице Джона Рида, 8. Помимо скейт-парка, здесь есть уличные тренажеры, а также игровые зоны для волейбола и баскетбола. Прийти и позаниматься можно в любое время.

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, всего до конца года в Петербурге появятся пять многофункциональных площадок с зоной экстремальных видов спорта. С начала сентября такая площадка открыта в Кировском районе — на проспекте Ветеранов, 58 «А».

В Невском районе, помимо площадки на Джона Рида, новый спортивный объект появится на улице Антонова-Овсеенко, 2 «А». В середине октября еще две площадки откроются в Красногвардейском районе — на улице Коммуны, 47 «А» и Красносельском районе — на улице Спирина, 10 «А».

Еще девять подобных спортивных площадок появятся в Петербурге в 2022 году — по словам Пиотровского, их установку «только что утвердил губернатор» города Александр Беглов.