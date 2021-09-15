День Дома в течение семи лет курирует Мемориальная библиотека князя Голицына, входящая в состав Маяковки. В рамках фестиваля, идея которого позаимствована у европейского Дня наследия — когда все пользователи зданий-памятников открывают свои двери и принимают гостей — петербуржцам бесплатно покажут то, что обычно не посмотреть, проведут лекции и пешеходные экскурсии. В числе участников 80 библиотек и 12 музеев в Петербурге, Пушкине, Стрельне.

Среди тем фестиваля в этом году — «Наука и технологии». Особое внимание будет уделено железным дорогам и связанному с ними культурному наследию. 2021 год является в Европе Годом железных дорог, которые для России имеют огромное историческое значение, поэтому многие участники отразили тематику наследия железных дорог в своей программе.

В этом году День Дома растянется на четыре — 25 и 26 сентября для библиотек, 2 и 3 октября для музеев. Полную программу для библиотек Центрального и Адмиралтейского районов можно посмотреть здесь, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Курортного, Красносельского, Кронштадта — здесь, Московского, Невского, Петроградского, Петродворцового, Приморского, Пушкинскинского, Фрунзенского районов — здесь.

Также можно посмотреть программы музейных дней. Кроме того, запущена карта со всеми адресами фестиваля.