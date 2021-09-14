Петербург стал вторым регионом России по уровню благотворительности

При составлении рейтинга учитывались как разовые пожертвования в пользу различных фондов, так и регулярные. Согласно подсчетам, лидирующим регионам по уровню благотворительности стала в Москва — за 2021 год в столице совершили 42 970 пожертвований на 23 218 354 рубля, средняя сумма пожертвования составила 540 рублей.

Петербург по уровню благотворительности стал вторым. Петербуржцы совершили 13 002 пожертвования на сумму 5 835 309 рублей, средний взнос — 449 рублей. На третьем месте Московская область. Подмосковные благотворители сделали 10 575 пожертвований на сумму 4 712 243 рубля со средней суммой в 446 рублей.

Также в десятку регионов-благотворителей вошли Свердловская область, республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская и Ростовская области.

Как подсчитал сервис благотворительности «Добро Mail.ru», в целом за 2021 год сервис посетили жители 85 субъектов России, сделавшие 136 194 пожертвования на сумму 54 771 018 рублей. Средняя сумма пожертвования по России составила 402 рубля. Чаще всего жертвуют люди в возрасте от 25 до 44 лет. Количество мужчин и женщин одинаково.