Собака по кличке Ева вместе с хозяйкой Екатериной должна была вылететь из Домодедова в Симферополь в багажном отделении — рейсом авиакомпании S7. По прилету обнаружилось, что питомца потеряли — в симферопольском аэропорту Екатерина переноску не получила. По словам женщины, в день пропажи Еву никто не искал: ни сотрудники аэропорта, ни представители авиакомпании.

Еву начали искать только спустя сутки — по словам хозяйки, «только после подключения полиции». «Собака живое существо — это раз, это наш друг и член семьи — это два, и это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится!» — отмечала Екатерина.

Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов заявлял, что собаку круглосуточно ищет «оперативная группа» — кинологи, волонтеры и работники Домодедова. По его словам, на записи с камеры наблюдения видно, что Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс — видимо, она была неплотно закрыта. Однако Екатерина утверждает, что дверца была закрыта надежно — ее «сотрудники авиакомпании на приемке прикрутили хомутами к самой переноске намертво».

Позже в Домодедове заявили: осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут, механических повреждений на переноске нет. «Ну и как собака могла открыть замок сама? Сгрызла хомут и использовала как отмычку? Отсутствует замок и полностью один металлический прут! Ясно то, что имел место факт жестокого обращения с животными, халатности и бездействия!» — комментирует хозяйка, показывая фотографии переноски. — «Дорогие, имейте ввиду, какие люди работают в аэропорту и что может вас тоже ждать. Никакие переноски, замки, стяжки — не защитят от человеческой жестокости и безалаберности!».