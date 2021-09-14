В Южно-Приморском парке появится «Лягушка» — практичный арт-объект для игр с плоской морской галькой

«Лягушка — так называли мы в детстве плоский камешек, который при запускании в воду определенным способом, подпрыгивал словно лягушка. Забавное развлечение почти всегда перерастало в соревнование, победителем которого становится тот, у кого лягушка больше раз прыгнет по воде. Эта игра настолько запомнилась мне, что каждый раз оказываясь рядом с водой, я интуитивно начинаю искать плоский камушек, чтобы запустить его и увидеть, сколько же «лягушка» прыгнет в этот раз», — поделился автор арт-объекта Матвей Корочкин.

Открытие арт-объекта «Лягушка» состоится 26 сентября в 14:00 в Южно-Приморском парке на Петергофском шоссе.