В Южно-Приморском парке появится «Лягушка» — практичный арт-объект для игр с плоской морской галькой. Со специального понтона можно будет пускать «лягушку», а тех, кто не умеет это делать, научат — рядом установят таблички с технической информацией о методике правильного броска.
Проект «Лягушка», победитель открытого конкурса «Waterfront/Водная линия», несет игровой характер и представляет из себя организованную рядом с водой зону, где будут располагаться круглые площадки, с которых нужно пускать «лягушку». Рядом с ними предполагаются ящики с плоской морской галькой разного размера. Играть в «лягушку» смогут даже те, кто не умеет — на ящиках будут располагаться плакаты с технической информацией о методике правильного броска камней в воду.
Участниками веселой игры смогут стать все желающие. Интерактивность предполагает как соревновательный момент, так и индивидуальный, релаксационный. Локация будет располагаться рядом с водой, но проект не предполагает конкретного места — при желании он может тиражироваться.
«Лягушка — так называли мы в детстве плоский камешек, который при запускании в воду определенным способом, подпрыгивал словно лягушка. Забавное развлечение почти всегда перерастало в соревнование, победителем которого становится тот, у кого лягушка больше раз прыгнет по воде. Эта игра настолько запомнилась мне, что каждый раз оказываясь рядом с водой, я интуитивно начинаю искать плоский камушек, чтобы запустить его и увидеть, сколько же «лягушка» прыгнет в этот раз», — поделился автор арт-объекта Матвей Корочкин.
Открытие арт-объекта «Лягушка» состоится 26 сентября в 14:00 в Южно-Приморском парке на Петергофском шоссе.
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