«Когда белые ночи?»: названы самые популярные интернет-запросы в Петербурге

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Среди популярных запросов россиян о городе — куда сходить в Петербурге (100), когда начинаются белые ночи (28), во сколько разводят мосты (26).

Балл показывает степень популярности запроса в рейтинге. Самый популярный запрос имеет 100 баллов, а оценка остальных нормируется относительно него.