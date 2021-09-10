Суд признал банкротом владелицу радио «Эрмитаж» Татьяну Баженову

Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел. Суд первой инстанции вынес определение о признании Бажановой банкротом и ввел реструктуризацию ее долгов.

Напомним, радиостанция «Эрмитаж», основанная в 2000 году, может закрыться из-за долгов. В 2020 году они потеряли многих рекламодателей, а в 2021-ом получили иск о банкротстве на 15 миллионов рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Для того, чтобы спасти радиостанцию, сотрудники открыли сбор средств — «не имея других возможностей оперативно собрать необходимую для погашения долга сумму». Сейчас собрано почти 3,9 млн из необходимых 15 млн рублей.

На сайте «Собака.ru» выходило большое интервью с основательницей радиостанции Татьяной Бажановой о том, как радио «Эрмитаж» быстро стало популярно, превратившись в одну из городских достопримечательностей и о том, почему радиостанция сейчас переживает тяжелый период.