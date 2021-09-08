Здание станции метро «Владимирская» ждет капитальный ремонт

ГАТИ выдала ордер на установку и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов для производства работ по капитальному ремонту здания объекта культурного наследия — станции метро «Владимирская» на Большой Московской, 2/1.

Как сообщает пресс-служба инспекции, ордер оформлен по заказу ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"». Производство работ разрешено с 7 сентября 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Здание проектного института «Ленгипротранс» со встроенным наземным вестибюлем станции метро «Владимирская» было построено на углу Большой Московской улицы и Кузнечного переулка в 1955 году — на месте доходного дома Владимирской церкви. Фасады отделаны терразитовой штукатуркой, окрашенной перхлорвиниловой краской. Облицовочными плитами выложены тяги, карниз, наличники окон. Для отделки цоколя и колонн лоджии использован путиловский известняк. Вход в вестибюль решен в виде большой арки на срезанном углу здания, за аркой открытая лоджия. В нише установленны дорические колонны.

Архитектура станции «Владимирская» выдержана в светлых тонах. Стены кассового зала облицованы золотисто-желтым рисунчатым мрамором Фоминского месторождения, пол выложен из темно-серых гранитных плит украинского месторождения. Зал освещается люстрами из анодированного алюминия. Эскалаторный зал перекрыт куполом, обработанным веерообразно расположенными каннелюрами. Стены здесь отделаны белым уральским мрамором. Освещение закарнизное, также установлены четыре больших светильника. Над эскалаторным ходом установлено мозаичное панно «Изобилие», выполненная в мастерской Академии художеств СССР по эскизам и картону художников Мыльникова, Королева и Снопова.