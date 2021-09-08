Пятиэтажный комплекс с прозрачным куполом. Станцию метро «Фрунзенская» полностью реконструируют

Разработкой плана реконструкции метро и строительства комплекса занимается ООО «Архитектурное Бюро А.С.+». Они показали, как будет выглядеть обновленная станция и здание над ним.

До того, как построить новый центр, специалисты планируют реконструировать станцию метро «Фрунзенская». Планируется, что будут демонтировать все три эскалатора и заменять их на четыре новых. Кроме того, на станции обустроят новую линейку турникетов и зону транспортной безопасности.

Четыре яруса нового комплекса приспособят для нужд станции. На верхних этажах разместят сам ЕДЦ. На пятом этаже планируют возвести прозрачный купол. Реконструкцию станции и строительство ЕДЦ собираются провести примерно за два года, к 2024 году. Полностью завершить строительство планируют к середине 2026 года.

Ранее на месте станции «Фрунзенская» хотели построить «паукообразное» здание единого мониторингового центра общественного транспорта. Проект подготовила компания ГУП «Петербургский метрополитен».

В Петербурге планировали расширять площадь трех значимых социальных объектов. Среди них — вестибюль станции метро «Фрунзенская». Он станет больше почти на 7 тысяч квадратных метров.