Вход в Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке сделают бесплатным для всех

Вход в Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке будет бесплатным для всех категорий посетителей — в том числе для иностранцев. Также свободное посещение организуют в филиал музея на Площади Победы.
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Фото: сообщество "Музей обороны и блокады Ленинграда"
Александр Беглов
О решении сделать вход в Музей обороны и блокады Ленинграда бесплатным:
8 сентября исполняется 80 лет с того момента, как вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо, началась блокада. В этот день мы склоняем головы перед всеми жителями и защитниками осажденного Ленинграда. В предстоящие дни Музей блокады в Соляном переулке и его филиал на Площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда станут центром проведения памятных мероприятий. Отныне посещение этих музеев будет оплачиваться из городского бюджета, в том числе гражданами других государств. Это новое правило работы этих музеев: мы закладываем новую традицию, уверен, она не прервется.
В ходе еженедельного радиообращения к петербуржцам Беглов также пригласил всех желающих посетить Музей обороны и блокады Ленинграда для более глубокого погружения в историю блокадного подвига. Он отметил, что каждый раздел экспозиции сопровождается текстами на трех языках.
Напомним, в 2018 году музей в Соляном переулке закрыли на реконструкцию — тогда площадь помещений, в котором располагается экспозиция, удалось расширить на 3,5 тысячи квадратных метров. В 2020 году музей получил еще 300 квадратных метров. К 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победила концепция «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова.
Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда открылся в Соляном переулке в сентябре 2019 года. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба.
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