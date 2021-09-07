Вход в Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке сделают бесплатным для всех

В ходе еженедельного радиообращения к петербуржцам Беглов также пригласил всех желающих посетить Музей обороны и блокады Ленинграда для более глубокого погружения в историю блокадного подвига. Он отметил, что каждый раздел экспозиции сопровождается текстами на трех языках.

Напомним, в 2018 году музей в Соляном переулке закрыли на реконструкцию — тогда площадь помещений, в котором располагается экспозиция, удалось расширить на 3,5 тысячи квадратных метров. В 2020 году музей получил еще 300 квадратных метров. К 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победила концепция «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова.

Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда открылся в Соляном переулке в сентябре 2019 года. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба.