«Температура возвращается в норму»: синоптики прогнозируют потепление в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос», температура воздуха в Петербурге «возвращается в норму». Сегодня, 7 сентября, синоптическая ситуация будет представлена теплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом «Ида». Его стараниями небо время от времени будет закрывать обширные облачные поля, местами пройдут небольшие дожди, и начавшийся накануне рост температуры продолжится.

Температура воздуха сегодня составит +15…+17 градусов, по области +13…+18. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 8 сентября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем также небольшой, местами умеренный. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18.

В четверг, 9 сентября, облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ночное время суток +12…+14 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18.

Напомним, это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз — и даже оптимистичный. А вот осень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.