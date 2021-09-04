В центре Петербурга расширят зону платной парковки. Будет обустроено более 5 тысяч парковочных мест

Работы по нанесению синей разметки на Воскресенской, Синопской и набережной Фонтанки уже начались. По данным пресс-службы, синяя разметка поможет автомобилистам лучше ориентироваться в потоке и однозначно определять границы платного парковочного пространства.

Сейчас специалисты наносят разметку по 20 адресам вручную. Они применяют холодный пластик со светоотражающими микростеклошариками. Работать им приходится в сухую погоду ночью, чтобы не образовывались заторы на дорогах.