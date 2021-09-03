Петербург окрасился в красный. В середине дня город встал в восьмибалльные пробки

На дорогах в Невском и Фрунзенском районах Петербурга и на кольцевой автодороге фиксируют десятибалльные пробки, вместо привычных шести. Пятикилометровый затор уже в три часа дня собрался на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице и тянулся от Бухарестской улицы до Дальневосточного проспекта. А на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста собралась пробка в 4,2 километра.

Сложная пробка длиной 4,2 километра скопилась и на Заневском проспекте, мосту Александра Невского, площади Александра Невского и Невском проспекте. КАД также парализовало. На вантовом мосту проводят ремонтные работы, что и привело к пробке, растянувшейся на 8 километров.