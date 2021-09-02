Искусственный интеллект назвал лучшие и худшие районы Петербурга

Самыми неблагоприятными локациями Санкт-Петербурга с точки зрения обеспеченности социальной и транспортной инфраструктурой стали округ Московская Застава, Фрунзенский и Ивановский районы и у станции метро «Нарвская». Самые благоприятные — окрестности Балтийского вокзала, Гражданки, Литейного, округ Сосновское и Никольское.



Выводы сделаны на анализе 69 локаций Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода. Локации отобраны не по административному делению, а по социальной однородности и транспортной доступности.



Алгоритмы искусственного интеллекта выявили 37 факторов инфраструктуры, которые влияют на качество жизни людей. Объектами негативного влияния считали свалки, кладбище, наличие рядом гаражей, заброшенных объектов, заводов, аэропорта, дорог. Положительно оценивалось наличие рядом школ, станций метро, больниц, детсадов, зеленых зон, водоемов, ЖК, спортобъектов и т. д.

В Петербурге с июня 2011 по июнь 2021 года цена на жилую недвижимость увеличилась в 2,5 раза. Средняя стоимость на квартиры в новостройках в этот период выросла в 2,4-2,8 раза в зависимости от класса.

Минувший год поставил рекорд спроса на загородные дома. Число сделок на рынке загородной недвижимости Петербурга в 2020-ом выросло вдвое к уровню 2019 года. В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тысяч сделок с коттеджами, участками и таунхаусами.