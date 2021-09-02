Безбилетники поругались с кондуктором автобуса в Петербурге. Конфликт закончился стрельбой

В полицию обратилась 50-летняя кондуктор автобуса. У нее возник конфликт с четырьмя молодыми пассажирами, которые отказались платить за проезд. За кондуктора начали заступаться другие пассажиры, и молодые люди покинули салон автобуса. Однако тут же попытались опять сесть в него, на что женщина заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего безбилетники скрылись.

Полицейские задержали и доставили в отдел полиции троих молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет — на всех них составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Как пишет ТАСС, личность и местонахождение четвертого участника конфликта устанавливается. Двое безбилетников ранее уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже к уголовной ответственности за кражу.

Самый младший задержанный признался, что произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора. Побоявшись наказания, он выбросил пистолет, но согласился показать, куда именно — оружие уже найдено и изъято.