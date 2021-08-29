В Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Вечером ожидаются сильные грозы

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ближе к вечеру, с 17:00 до 20:00, в Ленобласти ожидаются грозы. В связи с этим в указанный период повышается вероятность ДТП, затруднений в движения по трассам региона, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, а также авиапроисшествий.

В МЧС напомнили, что в такую погоду нужно быть предельно внимательными, по возможности оставаться дома, а также держаться подальше от электропроводки и антенн.