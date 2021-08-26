В Петербурге из-за постоянных краж тысячу чугунных крышек люков заменили на пластиковые

С начала года на газонах Петербурга появилась 1 тысяча крышек люков из пластика. Ими заменили чугунные в целях предотвращения хищения — сплав железа с углеродом пользуется большим спросом у вандалов.
По подсчетам компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», только за первое полугодие 2021 года злоумышленники украли 29 крышек колодцев. Однако «Водоканал» насчитал больше — 108 случаев кражи. Чаще всего люки из сплава железа с углеродом пропадали в Курортном, Невском и Красногвардейском районах.
Чтобы пресечь хищения, «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала устанавливать на газонах специальные комплекты люкового оборудования полимер-песчаного типа, которые являются альтернативой чугунным и не представляют интереса для злоумышленников. С начала 2021 года таких крышек установили в количестве 1 тысячи.
По всем случаям краж люкового оборудования предприятие активно взаимодействует с правоохранительными органами. По каждому факту хищения в территориальные подразделения полиции направляются документы для проведения проверки и возбуждения уголовных дел. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы.
«Службами предприятия проводятся мероприятия по обнаружению, пресечению и профилактике краж крышек люков: осуществляются обход трубопроводов, проверяются и фиксируются внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность инженерного оборудования, устанавливаются специальные антивандальные люки, оснащенные запорным устройством. В проекте обеспечение всех тепловых камер системами видеонаблюдения», — отмечают в компании.
Пока в Петербурге чугунные крышки люков меняют на пластиковые, где-то грустит один Артемий Лебедев. В 2014 году его студия разработала дизайн крышек для канализационных люков. Серия включала десять крышек, посвященных одному из главных символов Москвы — Георгию Победоносцу. «Выразительные и стилистически разнообразные иллюстрации, отлитые в чугуне, украшают пешеходные маршруты, вызывают интерес у жителей города и производят впечатление на туристов», — говорилось в описании проекта. Сам Лебедев называл его «одним из тех проектов, после которого уже не так стыдно помирать».
Также любовь к крышкам люков выражает урбанист Илья Варламов. Уже к 2013 году его коллекция фотографий люков насчитывала более 2 тысяч снимков. «Люк — это городские цветы под ногами пешеходов. Эти цветы могут быть только прекрасными. У каждого нормального города есть свой люк. По дизайну канализационных люков можно судить об отношении мэрии к жителям. В городах, где любят и уважают жителей, им не могут подсунуть ржавый, грязный, чугунный блин на тротуаре. Люки дарят людям тепло и радость, люки украшают город, люки могут быть произведением искусства и достопримечательностью, люк - это символ города!» — говорил урбанист.
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