В Петербурге из-за постоянных краж тысячу чугунных крышек люков заменили на пластиковые

По подсчетам компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», только за первое полугодие 2021 года злоумышленники украли 29 крышек колодцев. Однако «Водоканал» насчитал больше — 108 случаев кражи. Чаще всего люки из сплава железа с углеродом пропадали в Курортном, Невском и Красногвардейском районах.

Чтобы пресечь хищения, «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала устанавливать на газонах специальные комплекты люкового оборудования полимер-песчаного типа, которые являются альтернативой чугунным и не представляют интереса для злоумышленников. С начала 2021 года таких крышек установили в количестве 1 тысячи.

По всем случаям краж люкового оборудования предприятие активно взаимодействует с правоохранительными органами. По каждому факту хищения в территориальные подразделения полиции направляются документы для проведения проверки и возбуждения уголовных дел. Наказание за подобное преступление — до двух лет лишения свободы.

«Службами предприятия проводятся мероприятия по обнаружению, пресечению и профилактике краж крышек люков: осуществляются обход трубопроводов, проверяются и фиксируются внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность инженерного оборудования, устанавливаются специальные антивандальные люки, оснащенные запорным устройством. В проекте обеспечение всех тепловых камер системами видеонаблюдения», — отмечают в компании.

Пока в Петербурге чугунные крышки люков меняют на пластиковые, где-то грустит один Артемий Лебедев. В 2014 году его студия разработала дизайн крышек для канализационных люков. Серия включала десять крышек, посвященных одному из главных символов Москвы — Георгию Победоносцу. «Выразительные и стилистически разнообразные иллюстрации, отлитые в чугуне, украшают пешеходные маршруты, вызывают интерес у жителей города и производят впечатление на туристов», — говорилось в описании проекта. Сам Лебедев называл его «одним из тех проектов, после которого уже не так стыдно помирать».