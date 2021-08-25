О том, что петербурженка Наталья Моторина пожаловалась властям на соседского кота, стало известно накануне. Она обратилась в администрацию Бегуницкого сельского поселения с требованием разобраться с хвостатым, после чего к его хозяину, старосте деревни Ославье Евгению Попову, пришли и вручили повестку об обязательной явке. «Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное — кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц», — говорилось в повестке.

Как пишет Znak.com, представитель администрации рассказал Попову о существовании пункта №6 в статье 2.2 закона Ленинградской области «Об административных нарушениях», согласно которой за допущение перемещение домашних животных за пределы места их содержания без присмотра хозяину грозит наложение штрафа от 2 до 3 тысяч рублей.

Сам Попов считает, что жалоба Моториной продиктована местью. На участке у женщины живут семь собак, которые лают по вечерам, индюки, гуси и свиньи, издающие громкие и неприятные звуки. Староста деревни боролся с шумными соседями по закону — фиксировал завывания на видео и вызывал полицию. С июля Моторину начали штрафовать. «А теперь вот такой ответный ход. В администрации приняли заявление. Из него следует, что я чуть ли не в сговоре с котом, сижу вместе с ним и собак раздражаю», — пояснил Попов.

Однако дело кота Пушка дальше повестки не пошло и было закрыто за неимением состава преступления. Женщина не смогла предоставить в поддержку своих слов документальные свидетельства вины хвостатого. Как отмечают в администрации сельского поселения, такие разборки для них не новы. В прошлом году им пришлось разбираться с курицами, которые пробрались на чужой участок.